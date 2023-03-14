Президент Ильхам Алиев: Передача электроэнергии является одним из важнейших вопросов

БАКУ /Trend/ - Передача электроэнергии является одним из важнейших вопросов, так как сегодня наш экспортные возможности ограничиваются пропускной способностью.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«Насколько я помню, максимальный объем составляет примерно 1000-1500 мегаватт пропускной способности через Грузию и Турцию. В обеих странах, в Грузии и Турции, есть участки с ограниченной пропускной способностью», - сказал глава государства, подчеркнув, что для увеличения пропускной способности в обе страны необходимо вложить дополнительные инвестиции.