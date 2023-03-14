БАКУ /Trend/ - Представлен отчет мониторинговой группы правозащитных организаций о фактах нарушения прав и свобод человека в Армении.

Как сообщает во вторник Trend, в отчете говорится о нарушениях прав и свобод человека в Армении в 2020-2022 годах, жестоком обращении с гражданским населением, лицах, задержанных во время демонстраций, уголовных делах в отношении журналистов и др.

В докладе отмечается, что в то время как международные правозащитные организации всегда применяют двойные стандарты в отношении Азербайджана, антидемократические и бесчеловечные отношения Армении к армянскому народу в течение последних двух лет игнорируются.

В частности, в период с апреля по июль 2022 года жестокое отношение полиции к демонстрантам в Армении, случаи применения звуковых гранат почему-то “не замечались” международными организациями.

Хотя в Армении власть Пашиняна позиционирует себя как “демократическая власть”, факты, отраженные в отчете, дают основание говорить о том, что в своей практической деятельности они осуществляют управление, далекое от демократии.

Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана призывает международные, правозащитные организации быть чуткими к этим бесчеловечным процессам, происходящим в Армении, а также держаться подальше от двойных стандартов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)