Такого нарушения прав человека, как в Армении, нет ни в одной стране - Новелла Джафарова (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Такого нарушения прав человека, как в Армении, нет ни в одной стране.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала правозащитница Новелла Джафарова на мероприятии мониторинговой группы правозащитных организаций по фактам нарушения прав и свобод человека в Армении.

Она отметила, что некоторые международные организации не хотят чтобы в Азербайджане была стабильность.

"Эти организации не хотели освобождения Карабаха от оккупации, и не упоминают о нарушении прав человека ни в Армении, ни в Грузии. Они обвиняют на Кавказе только Азербайджан, который является самым демократичным государством региона. В отчете мы отметили, в каких странах нарушаются права человека. О том, как нарушаются права человека в Армении, известно всем организациям", - сказала Джафарова.

Напомним, что мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана подготовила отчетный документ "Армения: Демократия и права человека (2018-2023)".

(Перевод: Фидан Мустафаева)