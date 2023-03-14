Известна тема чрезвычайного саммита ОТГ

БАКУ /Trend/ - 16 марта в Анкаре (Турция) состоится внеочередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Trend, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Twitter.

"16 марта в Анкаре состоится саммит ОТГ, организованный Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. На заседании будет обсуждена тема управления чрезвычайными ситуациями и гуманитарной помощи во время стихийных бедствий", - говорится в публикации.

Напомним, что 11 ноября 2022 года в Самарканде состоялся IX саммит Организации тюркских государств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)