Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В рамках мер по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбы с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками пограничных отрядов "Гейтепе" и "Лянкяран" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана была предотвращена контрабанда 24 килограммов 130 граммов наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили во вторник Trend в ГПС Азербайджана.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 13 марта в 21:55 на служебном участке пограничной заставы пограничного отряда "Гейтепе" , расположенной вблизи села Деман Ярдымлинского района, был задержан гражданин Азербайджана Дадашов Новруз Ибрагим оглу, который пытался нарушить государственную границу.

При досмотре задержанного было обнаружено и изъято 5 килограммов 980 граммов наркотических средств.

14 марта в 05:30 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Лянкяран", расположенной вблизи села Арчиван Астаринского района, пограничным нарядом было зафиксировано нарушение неизвестными лицами государственной границы со стороны Ирана в направлении Азербайджана.

В результате проведенных оперативных мероприятий были задержаны жители города Баку - Гасанов Камиль Ильяс оглу и Мирзоев Новруз Тофиг оглу, которые пытались скрыться с территории на автомобиле марки Mitsubishi с государственным номерным знаком 99-DK-727.

Во время осмотра автомобиля были обнаружены и изъяты два свертка с наркотическими средствами общим весом 18 килограммов 150 граммов.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева)