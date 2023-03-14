Президент Ильхам Алиев: Спрос на поставки электроэнергии из Азербайджана в Европу будет расти

БАКУ/Trend/ - В феврале этого года в Баку прошло первое заседание руководящего комитета проекта экспорта «зеленой» энергии из Азербайджана с участием министров этих стран, а также комиссара Европейской комиссии по энергетике. На первом же заседании мы договорились, что это будет интегрированный проект, не такой как Южный газовый коридор с Южно-Кавказским трубопроводом, TANAP и TAP. Это будет интегрированный проект от морских ветряных электростанций на Каспии до потребителей в ЕС.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

По словам главы государства, объем электропередачи по дну Черного моря на первом этапе проекта планируется на уровне 4 ГВт. «Но для этого нам необходимо расширить линии передач в Грузии. Иначе это будет абсолютно бесполезно», - сказал он.

«Мы считаем, что 4 гигаватта - это только начало, - продолжил Президент Ильхам Алиев. - Нам известен уровень спроса в Европе. Мы знаем спрос в Германии. Я думаю, что речь идет о десятках гигаватт, и спрос этот будет расти. У нас есть такие мощности. Нам нужно просто собрать все пазлы на столе».