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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий стихийного бедствия в Турции

Политика Материалы 14 марта 2023 13:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий стихийного бедствия в Турции

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БАКУ/Trend/ - Азербайджан, с первого дня на всех уровнях мобилизовавшийся вокруг Турции, демонстрирующий высокую солидарность, и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий бедствия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам XXVI Евразийского экономического саммита.

"Нынешний форум пришелся на тяжелый для братской Турции период. С чувством глубокой скорби отдаю дань памяти жертв землетрясения и хочу сказать, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство, как всегда, сплотились в единый кулак рядом с братской Турцией, находятся душой и сердцем рядом с ней и в эти дни. Азербайджан, с первого дня на всех уровнях мобилизовавшийся вокруг Турции, демонстрирующий высокую солидарность, и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий бедствия. Уверен, что сильная и могущественная Турция стойко справится и с этими трудностями.

Стихийные бедствия, происходящие вне воли человека, еще раз показывают, насколько индивидуумы, народы, государства нуждаются в поддержке друг друга, солидарности. С этой точки зрения нынешний Евразийский экономический саммит, проводимый под девизом «Преодолей недоверие, начинай сотрудничество!», имеет важное символическое значение", - говорится в обращении.

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