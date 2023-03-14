Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий стихийного бедствия в Турции

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, с первого дня на всех уровнях мобилизовавшийся вокруг Турции, демонстрирующий высокую солидарность, и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий бедствия.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам XXVI Евразийского экономического саммита.

"Нынешний форум пришелся на тяжелый для братской Турции период. С чувством глубокой скорби отдаю дань памяти жертв землетрясения и хочу сказать, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство, как всегда, сплотились в единый кулак рядом с братской Турцией, находятся душой и сердцем рядом с ней и в эти дни. Азербайджан, с первого дня на всех уровнях мобилизовавшийся вокруг Турции, демонстрирующий высокую солидарность, и впредь будет оказывать поддержку процессу ликвидации последствий бедствия. Уверен, что сильная и могущественная Турция стойко справится и с этими трудностями.

Стихийные бедствия, происходящие вне воли человека, еще раз показывают, насколько индивидуумы, народы, государства нуждаются в поддержке друг друга, солидарности. С этой точки зрения нынешний Евразийский экономический саммит, проводимый под девизом «Преодолей недоверие, начинай сотрудничество!», имеет важное символическое значение", - говорится в обращении.