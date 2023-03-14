Президент Ильхам Алиев: Сила азербайджано-турецкого единства является гарантом справедливого мира в регионе

БАКУ/Trend/ - Сила азербайджано-турецкого единства является гарантом справедливого мира в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам XXVI Евразийского экономического саммита.

"Сегодня Азербайджан и Турция, как две братские страны и стратегических союзника, создают новые исторические реалии в регионе, совместными решениями, общими глобальными проектами вносят постоянный вклад в мир, безопасность и сотрудничество на евразийском пространстве. Сила азербайджано-турецкого единства является гарантом справедливого мира в регионе. Наши страны являются также надежными партнерами, играющими стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

2023-й год знаменателен в истории нерушимого азербайджано-турецкого единства 100-летием создания Турецкой Республики и 100-летней годовщиной со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Наши межгосударственные отношения, построенные на основе философий Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль – наша печаль» и Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», являются сегодня примером для всего мира.

Убежден, что азербайджано-турецкие отношения, которые волей наших братских народов находятся на самой высокой вершине, еще более укрепятся благодаря новым достижениям, наша совместная деятельность, превратив инициативы международного значения в реальность, внесет вклад в интеграционный процесс политического и экономического значения в Евразии", - говорится в обращении.