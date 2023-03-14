Визит Президента Ильхама Алиева в Турцию после землетрясения является примером братства - Бинали Йылдырым

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Турцию после землетрясения, произошедшего в стране, является примером дружбы, братства и солидарности.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции Бинали Йылдырым на встрече 13 марта в Анкаре с заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" - руководителем центрального аппарата Таиром Будаговым.

Он выразил благодарность азербайджанскому государству и народу, в том числе ПЕА за поддержку Турции в трудные времена, подчеркнул материальную, моральную, гуманитарную поддержку Азербайджана, упорную и самоотверженную работу азербайджанских спасателей и врачей в районе землетрясения.

Кроме того, Бинали Йылдырым отметил на встрече большое морально-политическое значение визита делегации партии "Ени Азербайджан": "Это, прежде всего, дружеская и братская поддержка".

Он также напомнил, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил особую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу за поддержку, оказанную сразу же после землетрясения. Бинали Йылдырым добавил, что сильное турецкое государство при поддержке народа и своих друзей залечит свои раны и еще больше укрепится.