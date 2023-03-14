В ООН поднят вопрос о разграблении Арменией природных ресурсов Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На 52-й сессии Совета ООН по правам человека поднят вопрос о незаконной эксплуатации и разграблении армянскими компаниями природных ресурсов Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, выступая на мероприятии, вице-президент Молодежного парламента Целей устойчивого развития (Youth Parlament of Sustainable Development Goals-Ypsdg) Джулия Россо сказала, что на территориях Азербайджана в период их оккупации велась крупномасштабная незаконная эксплуатация месторождений золота и других природных ресурсов. Было отмечено, что природные ресурсы Азербайджана интенсивно разграблялись компаниями Армении и лицами, приглашенными ею из-за рубежа. Это привело к загрязнению воздуха, воды, почвы, вырубке лесов, нарушению биоразнообразия.

Россо сказала, что в результате нанесенного окружающей среде ущерба была разрушена уникальная экосистема региона. За 30 лет оккупации некогда особо охраняемым природным территориям был нанесен значительный ущерб, что сказалось на среде обитания видов флоры и фауны. В качестве примера была приведена вырубка уникального платанового леса в Зангиланском районе. Подчеркнув, что платановый лес в Зангилане в свое время считался вторым по величине лесом в мире и крупнейшим в Европе, Россо назвала уничтожение этой территории еще одним признаком экотеррора.

Она отметила, что было совершено массовое уничтожение экосистемы, характеризуемое как "экоцид" и подразумевающее уголовную ответственность. "Враждебное отношение, проявленное армянской стороной в отношении природы Азербайджана, не только создает серьезную угрозу экологическому равновесию, флоре и фауне Азербайджана, но, наряду с другими провокационными действиями, создает серьезную угрозу миру и безопасности в регионе", - добавила Россо.

Вице-президент Молодежного парламента Целей устойчивого развития призвала к изменению поведения, нарушающего принцип территориальной целостности других государств, соблюдению экологических стандартов ООН.

(Перевод: Фидан Мустафаева)