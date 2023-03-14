Президент Ильхам Алиев: Минная проблема является препятствием для скорейшего переселения бывших беженцев

БАКУ/Trend/ - Минная проблема является одним из главных препятствий для скорейшего переселения бывших беженцев.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

«По нашим очень точным подсчетам, Армения за время оккупации установила более одного миллиона мин. С момента окончания войны в ноябре 2020 года там погибло или было тяжело ранено почти 300 азербайджанцев. Наш потенциал относительно ограничен, хотя в последнее время мы закупили оборудование в разных странах, в том числе европейских. Сейчас мы даже используем беспилотники для обнаружения мин с воздуха. В этом смысле подготовка кадров - очень важный вопрос», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что азербайджанская сторона хотела пригласить иностранные компании для работ по разминированию, однако цены у европейских компаний намного выше, чем у местных компаний. «Европейская цена разминирования за один квадратный метр в несколько раз выше, чем цена, за которую готова сделать эту же работу наша национальная компания по разминированию. Да и к тому же в последнее время появилось несколько частных азербайджанских компаний. Они тоже занимаются разминированием, и цены у них приемлемые», - добавил глава государства.