Президент Ильхам Алиев: Наша цель — полностью охватить системой водоснабжения территорию страны

БАКУ/Trend/ - Наша цель — полностью охватить системой водоснабжения территорию страны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Мы сейчас реализуем проекты во многих городах, где все еще требуется модернизация систем водоснабжения и канализации. Наша цель — полностью охватить системой снабжения питьевой водой территорию страны», - отметил глава государства. Он подчеркнул, что сделать это будет трудно, учитывая большой объем работы. «Но у нас также будут планы по проведению структурных реформ в области управления водными ресурсами. Время для этого пришло. Сейчас правительство оценивает различные варианты, чтобы применить современные технологии в отношении распределения воды, особенно ныне, когда воды с каждым годом становится все меньше. Мы это видим. К сожалению, как я уже сказал, Каспийское море мелеет. Также мелеют воды в трансграничных реках и реках, берущих начало в Азербайджане. Управление водными ресурсами, в частности, эффективное управление водой, безусловно, будет одним из наших приоритетов на ближайшие годы», - сказал Президент Ильхам Алиев.