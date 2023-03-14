Президент Ильхам Алиев: Предпринимаются очень важные шаги в направлении связей между Европейским Союзом и Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Предпринимаются очень важные шаги в направлении связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Особенно о нашем намерении свидетельствует Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетической безопасности, подписанный в прошлом году между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 14 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

«Быстрая и своевременная реализация Меморандума еще раз показывает, что Азербайджан является надежным партнером для Европы», - подчеркнул глава государства.