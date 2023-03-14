Президент Ильхам Алиев: Мы увеличиваем экспорт газа на европейское пространство

БАКУ /Trend/ - Мы увеличиваем экспорт газа на европейское пространство. Если в 2021 году мы экспортировали в Европу 8 миллиардов кубометров газа, то в нынешнем году эта цифра достигнет где-то 12 миллиардов кубометров газа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 14 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с Канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Подчеркнув, что этот показатель составляет половину от общего экспорта азербайджанского газа, глава государства отметил: «В предстоящие годы мы хотели бы расширить географию нашего экспорта в Европе».