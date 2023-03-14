Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Армения, не выполнявшая 4 резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 28 лет, вынуждена была смириться со своим поражением за 44 дня

Политика Материалы 14 марта 2023 19:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения, не выполнявшая 4 резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 28 лет, вынуждена была смириться со своим поражением за 44 дня

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Хочу, чтобы представители немецкой прессы знали, что Азербайджан около 30 лет подвергался армянской оккупации. В результате захвата и этнической чистки около 20 процентов наших земель были оккупированы, 1 миллион азербайджанцев, изгнанных Арменией со своих родных земель, стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 марта в Берлине в заявлении для прессы после встречи с Канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Два с половиной года назад в результате Отечественной войны мы восстановили свое достоинство, территориальную целостность и права на поле боя, победили Армению и вынудили ее покинуть наши земли. Таким образом, Армения, не выполнявшая 4 резолюции Совета Безопасности ООН на протяжении 28 лет, вынуждена была смириться со своим поражением всего за 44 дня», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Лента

Лента новостей

Читать все новости