Нам важно, чтобы конфликт между Азербайджаном и Арменией был урегулирован мирным путем - Канцлер Германии

БАКУ /Trend/ - Для нас (для Германии – ред.) важно, чтобы многолетний конфликт между Азербайджаном и Арменией был урегулирован мирным путем. Откровенно говоря, Германию немного беспокоит нестабильная ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал 14 марта Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Берлине.

Канцлер Германии сказал: «Мы хотим, чтобы этот конфликт в ближайшее время нашел долгосрочное и приемлемое решение прямо на месте. Когда мы говорим здесь о мирном решении, мы, конечно же, имеем в виду обеспечение территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении. В то же время права и свободы населения обеих стран должны быть защищены в соответствии с международным правом. Германия, конечно, готова оказать здесь свою поддержку».