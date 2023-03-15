Необходимо сообща бороться с исламофобией - замгенсека ООН

БАКУ /Trend/ - Мы должны вместе бороться с исламофобией, продвигая ислам как религию мира и монотеизма.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель генерального секретаря ООН, Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос в видеообращении на открытии конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что 15 марта было объявлено Международным днем борьбы с исламофобией.

"Почему был объявлен день борьбы с исламофобией? Потому что эта проблема стоит рядом с такими вызовами и угрозами для мира, как ксенофобия и нетерпимость. Мусульмане имеют право гордиться своим происхождением.

Мы надеемся, что в течение двух дней мы обсудим важные вопросы о том, как уважать ислам и совместно бороться с исламофобией",- сказал он.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)