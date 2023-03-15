Арестован иностранный гражданин, занимавшийся шпионажем в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе расследования уголовного дела в Службе государственной безопасности (СГБ), были выявлены подозрения в совершении шпионажа на территории Азербайджана иностранным гражданином Гаеди Мохаммадом Наджаф оглу 1994 года рождения.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе СГБ Азербайджана, на основании собранных многочисленных доказательств было установлено, что Гаеди Мохаммад Наджаф оглу, по поручению спецслужб иностранного государства занимался организацией сбора и передачи сведений, являющихся государственной тайной, для использования в ущерб интересам безопасности Азербайджанской Республики, в том числе получением персональных данных сотрудников правоохранительных органов Азербайджанской Республики, установлением с ними личных отношений с целью привлечения к секретному сотрудничеству со спецслужбами зарубежной страны.

Гаеди Мохаммад Наджаф оглу был привлечен к уголовной ответственности по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)