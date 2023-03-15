В Швеции и Франции растет проявление исламофобии - руководитель Аппарата Омбудсмена

БАКУ /Trend/ - В Швеции и Франции растет проявление исламофобии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана, член Независимой Постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС ) Айдын Сафиханлы, выступая на панельном заседании Международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", проходящей в Баку.

Новость обновляется