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В Швеции и Франции растет проявление исламофобии - руководитель Аппарата Омбудсмена

Политика Материалы 15 марта 2023 10:30 (UTC +04:00)
В Швеции и Франции растет проявление исламофобии - руководитель Аппарата Омбудсмена

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Швеции и Франции растет проявление исламофобии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана, член Независимой Постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС ) Айдын Сафиханлы, выступая на панельном заседании Международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", проходящей в Баку.

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