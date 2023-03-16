Пашинян, не понимающий языка мира, ведет армян к катастрофе

Прошедшая вчера в Ереване пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна свидетельствует о том, что властные круги соседней страны выбрали противостояние, а не нормальную и конструктивную политику. Заявления Пашиняна еще больше удаляют путь к заключительному мирному соглашению, звучат как анонс новых вооруженных провокаций. А это будет иметь тяжелые последствия для Еревана.

Вопреки обычаю, Пашинян прибег к "внезапности" - без предварительных заявлений своей администрации о том, что на этот раз состоится пресс-конференция, подготовительных заявлений членов его команды. Оставаясь верным своему обычному амплуа, он снова смешал суть с содержанием, формат с формой, черное с белым и попытался выдать ложь за истину, а реальность за утверждения.

Никол Пашинян, широко использующий словесные игры, на этот раз обвинил Россию в "нововведениях", выдвинул ультиматумы в адрес Москвы и почти открыто заявил, что не намерен подписывать какой-либо документ без участия Франции.

Премьер-министр Армении также сделал заявления, которые могут создать очень серьезные проблемы в процессе переговоров с Азербайджаном. После встречи 1 марта в Ходжалы с представителями армян, проживающих на территориях, временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту (РМК) в Карабахском регионе Азербайджана, официальный Баку для продолжения процесса предложил новую встречу.

Но лидеры армянских сепаратистов, отказавшись от встречи, по-прежнему настаивали на абсурдных заявлениях про "независимость", "право на самоопределение" нации и т.д.

Эти же заявления фактически повторил и Пашинян на своей пресс-конференции. А это значит, что Армения ставит под сомнение неприкосновенность границ, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Более того, вчерашние заявления Пашиняна - это почти дословное повторение заявлений армянских сепаратистов. А это говорит о том, что риторика сепаратистского режима в Ханкенди - это процесс, управляемый из Еревана.

"Мы всегда говорили, что вопрос прав и безопасности "народа Нагорного Карабаха" является для нас чрезвычайно важным вопросом, одной из наших главных целей. Мы считаем, что основной мандат в решении этого вопроса должен быть именно у "Нагорного Карабаха", и основной диалог с Баку должны вести они", - сказал Пашинян.

В то время как никакого "народа Нагорного Карабаха" нет и не было: это армяне, поселившиеся на севере Карабахской экономической зоны Азербайджана. То, что десятки тысяч армян по-прежнему проживают на территории Азербайджана, следует считать проявлением политики толерантности и мультикультурализма, проводимой официальным Баку.

Однако в Армении - на территории древнего Азербайджана сейчас не осталось ни одного нашего соотечественника. Проводя политику этнических чисток, массовых преследований и геноцида, Армения превратилась в моноэтническое государство, изгнав сотни тысяч азербайджанцев с их исторических земель, превратив их в беженцев.

Уже по этой причине Армения не имеет права что-либо требовать от нашей страны.

Кроме того, накануне 44-дневной Отечественной войны официальный Баку неоднократно обращался к Еревану с просьбой обсудить пути, связанные с тем, чтобы жители Карабаха армянского происхождения продолжали жить в Азербайджане.

В ответ прозвучало заявление Пашиняна: "Карабах-это Армения, и точка!".

Нескончаемые абсурдные заявления Никола Пашиняна, агрессивная риторика и желание остановить переговорный процесс сделали 44-дневную войну неизбежной.

Выражение "статус Карабаха" кануло в Лету. Этого словосочетания нет ни в трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года, ни в документах по итогам встреч в Праге и Сочи в октябре прошлого года.

Напротив, Армения официально заявила, что в соответствии с Алматинской декларацией, подписанной в 1991 году, Ереван и Баку взаимно признают суверенитет и территориальную целостность друг друга.

То есть Армения признала, что Карабахская экономическая зона является составной и неотъемлемой частью Азербайджана.

Теперь же Никол Пашинян прибег к резкой риторике, забыв об итогах 44-дневной Отечественной войны, трехстороннем заявлении, соглашениях на встречах в Праге и Сочи.

Это преднамеренная провокация, подготовка Никола Пашиняна к новой военной операции, а не к заключительному мирному соглашению.

Если ситуация обострится и Азербайджан начнет антитеррористическую операцию против армянских террористических группировок, вооруженных формирований на временно подконтрольных РМК территориях, ответственность ляжет на Армению в целом, в частности, на премьер-министра этой страны Никола Пашиняна.

А "покровители", на которых официальный Ереван сейчас очень надеется, как всегда, как только ситуация осложнится, оставят армян ни с чем.

Тогда положение Армении будет катастрофическим.