В трехстороннем заявлении нет упоминаний о гарантиях Москвы в отношении Карабаха – российское издание опровергает Пашиняна

БАКУ/Trend/ - В российской газете «Коммерсантъ» опубликована статья, в которой опровергаются слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Как отмечается в статье, тезис Пашиняна в ходе вчерашней пресс-конференции о том, что гарантом безопасности Карабаха является Российская Федерация, прозвучал «достаточно неожиданно».

«Стоит отметить, что никаких упоминаний о гарантиях со стороны России в отношении Карабаха в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года нет», - говорится в материале.

В статье приводятся Пашиняна о том, что Армения не может полагаться только на Россию.

«Мы должны зафиксировать, что существующая архитектура безопасности не работала. Если быть откровенным, мы знали, что не будет работать»,— сказал он и признал, что его правительство «пытается наладить сотрудничество в военно-политической сфере с многочисленными другими странами». Москва, как он уверяет, в курсе этих попыток.

«При этом войну осенью 2020 года, как считает Никол Пашинян, Армения проиграла не из-за недостаточной помощи союзников (хотя ранее он не раз намекал и на этот фактор), а потому, что в армии «действовала пятая колонна». О ком именно идет речь, он конкретизировать не стал», - пишет издание.

Как отмечается, при этом «пятой колонной» Никол Пашинян, судя по всему, считает и влиятельных российских медиаменеджеров армянского происхождения Маргариту Симоньян и Арама Габрелянова, а также депутата Госдумы Константина Затулина.

«Отвечая на вопрос журналиста, он впервые подтвердил, что этим людям действительно запрещен въезд в Армению. «Армения — суверенное государство и имеет право ожидать уважения к себе, применять суверенный инструментарий для пресечения посягательств против своих интересов,— пояснил он.— Уважение нужно проявлять в том числе в отношении избранных народом властей». Когда же речь зашла о переговорах по мирному договору с Азербайджаном, то Пашинян дал понять, что привержен западному формату урегулирования и ожидать скорого перехода к формату российскому не стоит», - говорится в материале.