Мы должны затронуть вопрос политизации исламофобии - Экмеледдин Ихсаноглу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы должны затронуть вопрос политизации исламофобии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал экс-генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Экмеледдин Ихсаноглу во время выступления на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что решения по исламофобии были приняты и в Европейском суде по правам человека.

"Мы должны признать, что исламофобия - это серьезная проблема, и мы должны подходить к ней четко. Ислам также является местной религией Запада, и не чужд ему. В Европе проживают миллионы мусульман. Кроме того, должен быть исследован вклад мусульманской цивилизации в западную цивилизацию",- сказал Ихсаноглу.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)