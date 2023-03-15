В Швеции и Франции растет проявление исламофобии - руководитель Аппарата Омбудсмена (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Швеции и Франции растет проявление исламофобии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана, член Независимой Постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (НПКПЧ ОИС ) Айдын Сафиханлы, выступая на панельном заседании Международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", проходящей в Баку.

Он отметил, что в некоторых развитых обществах наблюдаются проявления исламофобии.

"Это делается целенаправленно. В Швеции и Франции нарастают проявления исламофобии. Дискриминация стала возможной в результате политики этих стран. Все это делается под завесой свободы выражения мнений, но это недопустимо.

Со стороны Армении также наблюдалось массовое разрушение мусульманских памятников во время оккупации. Это такие проблемы, о которых мы никогда не должны забывать и делать все возможное, чтобы подобные случаи больше не повторялись", - сказал Сафиханлы.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)