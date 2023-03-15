Парламентская сеть ДН создает Парламентскую группу для поддержки инициатив Президента Ильхама Алиева (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях поддержки инициатив, выдвинутых Президентом Азербайджана и председателем Движения неприсоединения Ильхамом Алиевым на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшемся 2 марта текущего года в Баку, было принято решение о создании Парламентской группы поддержки.

Как сообщили в среду Trend в парламенте Азербайджана, 13 марта в столице Королевства Бахрейн городе Манама состоялась 2-я конференция Парламентской сети Движения неприсоединения.

На конференции, под председательством спикера парламента Азербайджана и парламентской сети ДН, Сахибы Гафаровой, приняли участие более 300 делегатов, среди которых были спикеры 20 парламентов и делегации из более чем 60 стран. Конференция ознаменовалась принятием ряда важных документов.

Одним из главных итогов конференции стало принятие решения о создании Парламентской группы поддержки в целях поддержки инициатив, выдвинутых Президентом Азербайджана и председателем Движения неприсоединения Ильхамом Алиевым на Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, состоявшемся 2 марта текущего года в Баку. По решению, предложенному Милли Меджлисом и единодушно поддержанному парламентами-членами организации, основной задачей Парламентской группы, создаваемой в рамках Парламентской сети ДН, будет поддержка и продвижение на мировом уровне инициатив Президента Ильхама Алиева относительно Глобальных призывов к поддержке африканских стран и развивающихся малых островных государств, а также обращения к генеральному секретарю ООН о создании высокоуровневой панели ООН для выработки соответствующих рекомендаций по общемировому восстановлению после пандемии.

Принятая в качестве итогового документа конференции Манамская декларация отражает единую позицию парламентов-членов в отношении вызовов и возможностей сотрудничества современности, текущих и будущих приоритетов деятельности парламентской сети Движения неприсоединения.

На мероприятии также было принято решение "О предоставлении международным парламентским организациям статуса наблюдателей в Парламентской сети Движения неприсоединения". Этим решением Парламентскому союзу ОИС, Парламентской ассамблее Организации Экономического Сотрудничества, Международному конгрессу парламентариев и Парламентской ассамблее Организации Черноморского Экономического Сотрудничества был предоставлен статус наблюдателя. Заинтересованность других международных парламентских организаций в сотрудничестве с Парламентской сетью Движения неприсоединения свидетельствует об усилении роли парламентской сети в международной парламентской дипломатии.

На конференции также было принято решение о внесении ряда изменений в правила работы Парламентской сети, направленных на обеспечение более гибкого и эффективного функционирования сети.

(Перевод: Фидан Мустафаева)