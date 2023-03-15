Претензии Пашиняна - очередной удар по процессу установления мира в регионе - Айхан Гаджизаде

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал необоснованные претензии, выдвинутые премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время пресс-конференции 14 марта 2023 года.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, Айхан Гаджизаде подчеркнул, что совершенно необоснованные и грубо искажающие исторические факты заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинутые против Азербайджана во время пресс-конференции, являются очередным ударом по процессу установления мира в регионе.

"Антиазербайджанская кампания, проводимая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, нарушающим обещания и обязательства, данные им на различных международных площадках, в том числе его риторика, подрывающая переговоры по мирному соглашению и усилия международных посредников, не сулит ничего хорошего в будущем для Армении.

Отрицание премьер-министром Армении факта насильственного изгнания азербайджанцев со своих земель на территории нынешней Армении свидетельствует о намерении Армении систематически и целенаправленно оправдывать проводимую ею на протяжении десятилетий политику этнических чисток.

Физическое уничтожение мирных азербайджанцев, проживающих на территории Армении, совершение против них кровавых расправ, насильственное переселение населения посредством запугивания - исторический факт. Несмотря на провокационные заявления армянской стороны, для того чтобы иметь полное представление о масштабах насилия и депортации азербайджанского населения на территории нынешней Армении, премьер-министру достаточно ознакомиться с тем, какие изменения произошли в соотношении азербайджанского и армянского населения в регионе. Хорошо известно, что практически не осталось следов от азербайджанцев, когда-то имеющих процентное большинство на нынешней территории Армении, эта деятельность была составной частью организованной и целенаправленной политики.

Опровержение руководством Армении права азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение на родные земли, противодействие западной азербайджанской общине, в которую входят сотни тысяч азербайджанцев, призыву армянского руководства к диалогу в этом направлении, представление требования этих прав как “территориальных претензий” - показатель коварной политики Армении по неуважению к “правам человека” и “сохранению титула моноэтнического государства на основе этнических чисток”.

Недопустимы очередные попытки премьер-министра Армении вмешаться в вопрос диалога с армянскими жителями, произнесение им провокационных заявлений против признанного на международном уровне суверенитета и территориальной целостности Азербайджана над Карабахским регионом, употребление таких выражений, как “народ и правительство Карабаха”.

Игнорирование Арменией нашей позиции о том, что дискуссия по реинтеграции жителей армянского происхождения является внутренним делом Азербайджана и что внешние государства не играют в этом никакой роли, свидетельствует о том, что она не отказывается от агрессивной политики, начатой против нашей страны в начале 90-х годов под прикрытием принципа “самоопределения народов”. Премьер-министр Армении должен понимать, что права армянских жителей Карабахского региона никогда не могут быть выше прав азербайджанского населения региона, и Азербайджан применяет и будет применять только равноправный подход в отношении различных этнических народностей, проживающих на его территории.

То, что Армения, которая до сих пор не соблюдала никаких соглашений и обязательств, обвиняет Азербайджан в отрицании мнимых соглашений, утверждая, что Азербайджан обострит ситуацию в приграничных регионах, является исключительно шагом, направленным на сокрытие собственных возможных военных провокаций Армении.

Армения не заинтересована в мирном соглашении, потому что выступает против пунктов, исключающих территориальные претензии к Азербайджану в тексте мирного соглашения, что подтверждается тем фактом, что армянская сторона демонстрирует неконструктивную позицию и выдвигает такие идеи, как «международные механизмы» и «международные гарантии».

Вместе с тем, тот факт, что армянская сторона, в последний раз отказавшаяся от переговоров по мирному договору в декабре прошлого года, под разными предлогами противостоит посредническим усилиям Европейского союза, демонстрирует, что она не отказывается от практики создания барьеров для переговоров в период оккупации на протяжении почти 30 лет.

Заявление премьер-министра Армении во время брифинга о том, что он готов подписать проект, в котором отмечаются только предложения Армении, а предложения Азербайджана не принимаются во внимание, является очередным доказательством его безразличия к мирному процессу, и мы считаем, что эти деструктивные действия Армении должны быть осуждены международным сообществом и должны быть пресечены", - сказал Айхан Гаджизаде.