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Франция криминализирует уже не действия, а мысли - Франсуа Бургат

Политика Материалы 15 марта 2023 16:19 (UTC +04:00)
Франция криминализирует уже не действия, а мысли - Франсуа Бургат

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Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Франция больше не христианское общество, а общество, где не осталось ничего от христианства. Франция криминализирует уже не действия, а мысли.

Как сообщает Trend, об этом заявил политолог и арабист, почетный старший научный сотрудник Французского национального центра научных исследований Франсуа Бургат во время выступления на панельной сессии международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что еще одной причиной исламофобии во Франции является "секуляризм во французском стиле".

"Французское общество движется к государственной исламофобии. Если бы 10 лет назад криминализировали бы незначительный спор мусульманина, то сейчас Франция криминализирует уже не действия, а мысли. Даже взгляды мусульманских граждан криминализированы французским государством", - добавил он.

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