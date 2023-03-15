Франция криминализирует уже не действия, а мысли - Франсуа Бургат

БАКУ /Trend/ - Франция больше не христианское общество, а общество, где не осталось ничего от христианства. Франция криминализирует уже не действия, а мысли.

Как сообщает Trend, об этом заявил политолог и арабист, почетный старший научный сотрудник Французского национального центра научных исследований Франсуа Бургат во время выступления на панельной сессии международной конференции на тему "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что еще одной причиной исламофобии во Франции является "секуляризм во французском стиле".

"Французское общество движется к государственной исламофобии. Если бы 10 лет назад криминализировали бы незначительный спор мусульманина, то сейчас Франция криминализирует уже не действия, а мысли. Даже взгляды мусульманских граждан криминализированы французским государством", - добавил он.