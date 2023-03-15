Очень важно, чтобы религиозные деятели возвысили свой голос против исламофобии - Кол Дурхам (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Очень важно, чтобы религиозные деятели возвысили свой голос против исламофобии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент Форума межрелигиозного диалога G20 Кол Дурхам во время выступления на международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", проходящей в Баку.

Он отметил, что главный предстоящий вызов - привлечь к этому вопросу религиозных лидеров.

"Они должны проявить свои лидерские качества в этом отношении. Необходимо приложить все усилия для снижения поляризации. Мы можем внести в это свой вклад через дружбу и просвещение",- сказал Дурхам.

Отметим, что 15-16 марта в Баку при содействии Бакинского международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений и Форума межрелигиозного диалога G20 проходит Международная конференция "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы", посвященная Международному дню борьбы с исламофобией. Основная цель конференции - создать академическую платформу для обсуждения тревожных тенденций, направленных против мусульман и стран с мусульманским населением. В конференции примут участие ученые из 32 стран, представители духовенства, эксперты международных структур и неправительственных организаций, которые обсудят различные подходы к борьбе с исламофобией, ее проявлением в некоторых странах Европы, а также в мировых медиа.

Дату 15 марта было предложено объявить Международным днем борьбы с исламофобией на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в городе Ниамей (Республика Нигер), состоявшемся 27-28 ноября 2020 года. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении 15 марта в качестве Международного дня борьбы с исламофобией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)