Франция проводит политику языковой дискриминации на Корсике - Ордухан Гахраманзаде

БАКУ /Trend/ - Политика колонизации и ассимиляции Франции должна подвергаться более жесткому осуждению со стороны уважающей международное право международной общественности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде во время выступления на панельном заседании "Корсиканский вопрос и нарушение основных прав человека", проведенном в рамках международной конференции "Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы".

Он отметил, что Франция проводит политику языковой дискриминации на Корсике, исторически Франция навязывала корсиканцам французский язык, запрещая широкое официальное использование их диалекта.

"Запретив использование местного языка на Корсике, Франция нарушила требования следующих международных документов, стороной которых она является, то есть обязательства, которые она взяла на себя. Среди этих документов - Декларация прав человека и гражданина, самый важный документ французской революции 1789 года, определяющий индивидуальные права человека. Окончательное решение суда Бастии, а также дискриминационная политика Франции в отношении корсиканцев в первую очередь являются нарушением статьи 11 Декларации", - сказал Гахраманзаде.

Он отметил, что давление, запугивание, механизмы экономического воздействия, насилие, аресты и убийства, направленные на ограничение и отмену прав человека на Корсике, представляют собой явное нарушение ряда признанных международных конвенций и международных прав человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)