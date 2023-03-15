В Бахрейне состоялась очередная конференция Парламентской сети Движения неприсоединения (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 13 марта 2023 года в Манаме (Бахрейн) в рамках 146-й сессии Межпарламентского союза состоялась очередная конференция Парламентской сети Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщили Trend в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана, в конференции под председательством спикера Милли Меджлиса Азербайджана, руководителя Парламентской сети ДН Сахибы Гафаровой приняли участие члены законодательных органов более 60 стран, том числе спикеры парламентов более чем 20 стран ДН, а также главы международных парламентских структур.

По итогам конференции был принят ряд важных решений, в том числе Манамская декларация, решение о предоставлении некоторым международным парламентским институтам статуса наблюдателя в Парламентской сети ДН, а также решение о внесении изменений в Устав о модальности деятельности парламентской сети Движения неприсоединения.

Одним из важнейших результатов Манамской конференции стало принятие решения о создании внутри парламентской сети Движения неприсоединения парламентской группы поддержки инициатив по глобальному восстановлению в постпандемический период, выдвинутых Президентом Азербайджанской Республики в качестве председателя ДН в рамках состоявшегося 2 марта в Баку саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Напомним, что в рамках Саммита глава государства инициировал призыв к Генеральному секретарю ООН о создании Панели высокого уровня ООН

в целях подготовки соответствующих рекомендаций по глобальным вызовам, связанным с поддержкой малых островных развивающихся государств и африканских стран и по глобальному восстановлению после пандемии.