Самолёт с представителями ООН приземлился в Физулинском аэропорте (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Самолёт с представителями ООН, прибыл в Физулинский аэропорт.

Как передает в четверг Trend, 16 марта 2023 года в Агдаме проводятся ежегодные стратегические консультации высокого уровня между Правительством Азербайджанской Республики и действующей в стране системой ООН.

Гостям рассказали историю строительства Физулинского аэропорта. В частности о том, что он был построен за восемь месяцев, а перед этим пришлось очистить от мин территорию.

Также им были показаны фотографии разрушенных территорий.

16 марта 2023 года в Агдаме проводятся стратегические консультации высокого уровня между правительством Азербайджана и действующей в стране системой ООН.

В мероприятии принимают участие более 35 официальных лиц правительства и представители ООН. Оно посвящено ускорению достижения Азербайджаном целей устойчивого развития, роли работ по реконструкции на освобожденных территориях, гуманитарной помощи, охране окружающей среды, эффективному использование водных ресурсов и другим сферам сотрудничества между Азербайджаном и ООН.