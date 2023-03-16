Представители ООН ознакомились в Физули с разрушениями, учиненными армянами в годы оккупации (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - По прибытии в Международный аэропорт Физули представителей ООН отвезли в центр города Физули для ознакомления с разрушениями, учиненными армянами во время оккупации.

Об этом сообщает в четверг корреспондент Trend, командированный в Физули.

До сведения гостей было доведено, что разрушения являются не последствием боевых действий, а планомерного разграбления. Были продемонстрированы многочисленные свидетельства вандализма и факты осквернения могил азербайджанцев со стороны армян.

Посетителей информировали о масштабных строительных и восстановительных работах на освобожденных территориях, в частности, об общеобразовательном учебном заведении и школе искусств, возводимых при поддержке правительств Узбекистана и Казахстана.

После ознакомления с центром Физули, представители ООН выехали в Агдам.

Отметим, что 16 марта в Агдаме проводятся стратегические консультации высокого уровня между правительством Азербайджана и действующей в стране системой ООН.

В мероприятии принимают участие более 35 официальных лиц правительства и представители ООН. В мероприятии будут обсуждены меры по ускорению достижения Азербайджаном целей устойчивого развития, работы по реконструкции на освобожденных территориях, охране окружающей среды, эффективному использованию водных ресурсов и другие сферы сотрудничества между Азербайджаном и ООН.