Община Западного Азербайджана распространила заявление о противоправных действиях Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана распространила заявление о противоправных действиях Франции.

Как сообщили в пятницу Trend в Общине, в заявлении отмечается, что препятствие возвращению в свои дома изгнанных с территории нынешней Армении азербайджанцев в условиях моноэтнической государственности, устоявшейся в Армении, политики этнических чисток и систематической расовой дискриминации являются величайшей несправедливостью.

"Поскольку подобное поведение Армении без сомнения является нарушением прав человека и представляет угрозу международному миру и безопасности, ответственность за устранение данных дестабилизирующих факторов ложится на международную общественность.

К сожалению, следует отметить, что есть ряд стран, которые своими национальными практиками, поведением, противоречащим международному праву, и демонстрацией в своей политике двойных стандартов еще более мотивируют Армению к политике расовой дискриминации. Одной из таких стран является Франция.

Политика нетерпимости Франции по отношению к этническим и религиозным меньшинствам, вызывает серьезную озабоченность. Тот факт, что Франция, с проживающим на ее территории большим количеством различных этнических и религиозных меньшинств, в целом не признает права национальных меньшинств, а также осуществляет репрессивные действия по отношению к ним, и отказывается присоединиться к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы беспокоит нашу Общину, пострадавшую от массовых правонарушений", - говорится в заявлении.

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