В азербайджанской армии проведены акции по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В связи с исполнением распоряжения Президента Азербайджанской Республики об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике «Годом Гейдара Алиева», в азербайджанской армии продолжается деятельность в соответствии с планом мероприятий, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

По случаю 100-летия со дня рождения Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в управлениях и воинских частях министерства обороны были проведены акции по посадке деревьев.

В ходе акций, призванных внести вклад в сохранение природы, восстановление экобаланса, защиту окружающей среды, обогащение атмосферы кислородом и привлечь внимание общественности к важности озеленения, были посажены различные виды деревьев.