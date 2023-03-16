Община Западного Азербайджана распространила заявление о противоправных действиях Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана распространила заявление о противоправных действиях Франции.

Как сообщили в пятницу Trend в Общине, в заявлении отмечается, что препятствие возвращению в свои дома изгнанных с территории нынешней Армении азербайджанцев в условиях моноэтнической государственности, устоявшейся в Армении, политики этнических чисток и систематической расовой дискриминации являются величайшей несправедливостью.

"Поскольку подобное поведение Армении без сомнения является нарушением прав человека и представляет угрозу международному миру и безопасности, ответственность за устранение данных дестабилирующих факторов ложится на международную общественность.

К сожалению, следует отметить, что есть ряд стран, которые своими национальными практиками, поведением, противоречащим международному праву, и демонстрацией в своей политике двойных стандартов еще более мотивируют Армению к политике расовой дискриминации. Одной из таких стран является Франция.

Политика нетерпимости Франции по отношению к этническим и религиозным меньшинствам, вызывает серьезную озабоченность. Тот факт, что Франция, с проживающим на ее территории большим количеством различных этнических и религиозных меньшинств, в целом не признает права национальных меньшинств, а также осуществляет репрессивные действия по отношению к ним, и отказывается присоединиться к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств Совета Европы беспокоит нашу Общину, пострадавшую от массовых правонарушений.

Франция открыто демонстрирует нацеленность на достижение моноэтнического общества. В связи с этим очевидны и причины, по которым Франция поддерживала противоречащие правам человека действия Армении, достигшей моноэтнического статуса путем этнических чисток. То, что Франция, называющая себя "страной прав человека", ни разу не заявила о наших правах, является не чем иным, как проявлением двойных стандартов и поддержкой политики этнических чисток Армении. Таким же образом Франция игнорирует обращения, связанные с разрушением азербайджанского культурного наследия на территории Армении, направлением туда миссии ЮНЕСКО по установлению фактов.

Франция пытается оказать давление на Азербайджан, на территории которого проживает большое количество этнических меньшинств в условиях взаимопонимания, и оправдать территориальные претензии Армении.

Наша Община выбрала мирный, безопасный и достойный подход к возвращению на историческую родину. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что безопасное и достойное возвращение в соответствии с международными механизмами гарантий и верификации - это наше принципиальное и фундаментальное право. Наше право на возвращение является абсолютным и не является предметом обсуждения. Мы, как Община, полны решимости реализовать это право по принципам мира и диалога. Поддержка международным сообществом реализации этого нашего права необходима для установления верховенства прав человека и мира.

Мы призываем Францию прекратить дискриминационную политику в отношении национальных и религиозных меньшинств на своей территории, немедленно присоединиться к Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, и как постоянный член Совета Безопасности ООН выполнить свои обязательства и поддержать обеспечение безопасного и достойного возвращения в свои дома азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)