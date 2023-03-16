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Должна быть увеличена доля Среднего коридора в мировой торговле - глава МИД Турции

Политика Материалы 16 марта 2023 11:59 (UTC +04:00)
Должна быть увеличена доля Среднего коридора в мировой торговле - глава МИД Турции

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БАКУ /Trend/ - Мы должны увеличить долю Среднего коридора в мировой торговле.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время заседания Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

"Мы должны оперативно реализовать соглашения, подписанные в этом направлении на самаркандском саммите, и придаем большое значение Тюркскому инвестиционному фонду для здоровой интеграции экономики наших стран",- сказал он.

Отметим, что в Анкаре началось заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ). Мероприятие проходит в рамках чрезвычайного саммита ОТГ, который состоится сегодня в Анкаре на тему "Управление стихийными бедствиями-чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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