АГДАМ/Trend/ - В Агдаме проходят стратегические консультации по сотрудничеству между Азербайджаном и ООН.

Как сообщает в четверг сотрудник Trend, командированный в Агдам, в мероприятии приняли участие главы министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства Азербайджана по разминированию, специальные представители Президента Азербайджана, сотрудники Администрации Президента, представленные в Межведомственном центре действующем при Координационном штабе, а также руководящие лица действующих в Азербайджане офисов агентств ООН.

Сегодняшнее мероприятие стало продолжением прошедшего в прошлом году в Шуше мероприятия, посвященного 30-летию сотрудничества между Азербайджаном и ООН.

На мероприятии обсуждаются восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на освобожденных территориях, процесс возвращения на освобожденные территории населения и применение международного опыта в этом процессе.

Также в этой плоскости проходит обмен мнениями в области применения в нашей стране методологии оценки потребностей восстановления, являющейся совместным посткризисным механизмом ООН, Всемирного банка и Европейского союза.

По окончании мероприятия в городе Агдам в рамках "Года Гейдара Алиева" состоится акция по посадке деревьев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)