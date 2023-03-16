Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)

Политика Материалы 16 марта 2023 12:55 (UTC +04:00)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, в нескольких воинских частях азербайджанской армии проверено состояние боевой готовности подразделений, передает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В связи с началом проверки боевое знамя было вынесено на плац. Минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В воинских частях были проведены строевые смотры, проверены материально-учебные базы, вооружение и боевое оснащение личного состава, а также индивидуальная подготовка военнослужащих.

По итогам проверки была проведена церемония награждения подразделений, отличившихся боевой подготовкой.

На церемонии были переданы поручения министра обороны в связи с дальнейшим повышением боеспособности подразделений, совершенствованием знаний и навыков командного состава, изучением возможностей принятого на вооружение оружия, техники и оборудования, проведением учений в соответствии с условиями реального боя и повышением бдительности в праздничные дни.

В заключение состоялось показательное занятие по боевой подготовке. Группе военнослужащих, отличившихся на военной службе, были вручены ценные подарки и почетные грамоты.

Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Проверено состояние боевой готовности воинских частей азербайджанской армии (ФОТО)
Лента

Лента новостей