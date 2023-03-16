Президент Ильхам Алиев принимает участие во внеочередном саммите глав государств Организации тюркских государств в Анкаре (ФОТО) (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - 16 марта в Анкаре по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева проходит внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимает участие глава государства Ильхам Алиев.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Отметим, что мероприятие планировалось провести в Шуше, однако в связи со страшным землетрясением, произошедшим в Турции, Президент Ильхам Алиев выступил с предложением провести Саммит в Анкаре с целью поддержки братской страны. После согласования с руководством других стран-участниц было принято соответствующее решение, что еще раз свидетельствует об азербайджано-турецком братстве, взаимной поддержке и уважении в тюркском мире.

Саммит, посвященный теме ««Бедствие - управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», станет платформой, на которой на самом высоком уровне будут обсуждаться вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией, вызванной землетрясением в южных и юго-восточных регионах Турции. Лидеры уделят внимание созданию в рамках Организации тюркских государств механизмов тесного многостороннего сотрудничества и координации в борьбе со стихийными бедствиями, проведут консультации относительно актуальных вызовов, с которыми сталкивается регион.

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