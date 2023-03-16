Азербайджан продолжит поддерживать Турцию в восстановлении разрушенных землетрясением районов – Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и впредь будет поддерживать Турецкую республику в восстановлении разрушенных землетрясением территорий.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве иностранных дел Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов сегодня на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в столице Турции, Анкаре.

Джейхун Байрамов отметил, что чрезвычайный саммит ОТГ на высшем уровне, который состоится сегодня по инициативе Президента Ильхама Алиева, направлен на демонстрацию солидарности с братской Турцией после разрушительного землетрясения, произошедшего в этой стране 6 февраля 2023 года.

Министр добавил, что для ликвидации последствий землетрясения большое моральное значение имела отправка со стороны международного сообщества, в том числе государств-членов и наблюдателей ОТГ, поисково-спасательных отрядов, а также гуманитарной помощи в самые короткие сроки. В частности, было отмечено, что Азербайджан, который с первой минуты катастрофы находился рядом с Турцией, и далее будет продолжать поддерживать братскую страну в восстановлении разрушенных стихией территорий.