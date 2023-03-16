В Анкаре проходит заседание Совета министров иностранных дел ОТГ (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Анкаре проходит заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Выступая в ходе заседания, министр Джейхун Байрамов отметил, что чрезвычайный саммит ОТГ на высшем уровне, который проходит сегодня по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, направлен на демонстрацию солидарности с братской Турцией после разрушительного землетрясения, произошедшего в этой стране 6 февраля 2023 года.

Несмотря на грандиозную катастрофу, названную трагедией века и повлекшей десятки тысяч человеческих жертв, огромные разрушения и гуманитарный кризис, была выражена уверенность в том, что турецкая нация и Турция достойно справятся с последствиями землетрясения в кратчайшие сроки. В ходе выступления министр подчеркнул, что наши народы, разделяющие вместе и радость, и горе, в эти тяжелые дни продемонстрировали редкий пример солидарности.

Министр добавил, что для ликвидации последствий землетрясения большое моральное значение имела отправка со стороны международного сообщества, в том числе государств-членов и наблюдателей ОТГ, поисково-спасательных отрядов, а также гуманитарной помощи в самые короткие сроки. В частности, было отмечено, что Азербайджан, который с первой минуты катастрофы находился рядом с Турцией, и далее будет продолжать поддерживать братскую страну в восстановлении разрушенных стихией территорий.

По поручению Президента Азербайджана все соответствующие учреждения нашей страны в оперативном порядке оказали помощь Турции. Из нашей страны была направлена ​​гуманитарная помощь со спасательным и медицинским персоналом, полевыми госпиталями, десятками самолетов и сотнями грузовиков.

Министр Джейхун Байрамов также отметил важность усиления сотрудничества, в том числе совместной деятельности государств-членов в области подготовки к чрезвычайным ситуациям и реализации мер реагирования на них на фоне произошедшего стихийного бедствия, подчеркнул важность практической реализации дорожной карты по созданию механизма гражданской обороны ОТГ.

За годы, прошедшие с момента создания ОТГ, было отмечено усиление сотрудничества между государствами-членами организации в различных сферах, включая политическую, экономическую, торговую, транспортную, коммуникационную сферы, в том числе рост международного авторитета организации. В частности, было отмечено, что председательство Узбекистана в ОТГ послужит дальнейшему усилению организации.

Отметив, что происходящие в регионе и в мире события повышают важность сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о работах, проводимых в этом направлении по созданию новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе по началу работы Зангезурского коридора. В связи с этим была выражена уверенность в том, что эти усилия Азербайджана, которые создадут условия для использования транзитного потенциала Среднего коридора, в свою очередь, внесут важный вклад в укрепление регионального мира и безопасности.

На заседании Совета министров иностранных дел также выступили министры иностранных дел стран-членов ОТГ, были рассмотрены документы и проекты политических деклараций, которые должны быть утверждены лидерами стран на саммите.

(Перевод: Фидан Мустафаева)