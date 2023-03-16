Представители ООН посадили деревья в Агдаме по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ /Trend/ - В рамках встречи, посвященной сотрудничеству между Азербайджаном и ООН и состоявшейся в городе Агдам, участники мероприятия посадили деревья по случаю 100-летия великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает в четверг Trend, в мероприятии приняли участие резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, представители правительства Азербайджана и различных агентств системы ООН, действующих в стране.

Напомним, что в Агдаме состоялись стратегические консультации по партнерству между Азербайджаном и ООН. В мероприятии приняли участие руководители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства по разминированию, специальные представители Президента Азербайджанской Республики, сотрудники Администрации Президента, представленные в Межведомственном центре Координационного штаба, а также руководящие лица действующих в Азербайджане офисов агентств ООН.