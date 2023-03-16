Благодаря Южному газовому коридору тюркские государства играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы - Эрдоган

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день мы со странами тюркского мира успешно реализовали крупномасштабные проекты в области нефти, природного газа и электроэнергии в Каспийском бассейне.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на внеочередном Саммите Организации тюркских государств, проходящем 16 марта в Анкаре.

«Трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан вот уже 16 лет бесперебойно доставляет нефть из Азербайджана, Туркменистана и Казахстана на мировые рынки. Благодаря Южному газовому коридору, ключевым элементом которого является TANAP, тюркские государства играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы», - подчеркнул Президент Турции.