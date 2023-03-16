МИД Азербайджана призвал международную общественность не закрывать глаза на минный террор Армении

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана призвал международную общественность не закрывать глаза на минный террор со стороны Армении, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

"16 марта 2023 года в результате разрыва мины в Агдамском районе погибли 2 мирных жителя. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Тем самым с окончания 44-дневной Отечественной войны в 2020 году до настоящего времени жертвами мин стали 286 человек, 48 из которых погибли. Разрыв мины, произошедший в Агдаме, еще раз показывает, что главная цель Армении, которая не предоставила Азербайджану точные карты минных полей, грубо нарушив пункт 6 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжая военную деятельность, транспортировку и размещение мин на территории Азербайджана, заключается в создании препятствий широкомасштабным восстановительным работам, проводимым в постконфликтный период, трудностей для гражданского населения на этих территориях, возвращения вынужденных переселенцев и их мирного проживания на своих родных землях. Эти шаги Армении продолжают оставаться главным препятствием для мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

Призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на ее политику преднамеренной установки мин, и потребовать от этой страны выполнения своих обязательств в соответствии с международным правом", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)