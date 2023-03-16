Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни. Так будет и впредь

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Турция всегда были рядом друг с другом как в радостные, так и в горестные дни. Так будет и впредь.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 16 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Политическая, дипломатическая и моральная поддержка, оказанная Азербайджану Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в 2020 году с первых часов и до последнего дня Второй Карабахской войны, придала нам дополнительные силы. В то же время в период 44-дневной войны весь турецкий народ был рядом с Азербайджаном. Тысячи посланий с поддержкой и поздравлениями из Турции поступили во время войны и после нашей исторической Победы», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что подписанием в июне 2021 года в городе Шуша Шушинской декларации связи между Азербайджаном и Турцией были официально подняты на союзнический уровень.