Президент Ильхам Алиев: Развитие Турции является важным условием для всего тюркского мира

БАКУ/Trend/ - За последние 20 лет при лидерстве Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция прошла большой и славный путь, завоевала авторитет в мире, превратилась в силовой центр. Сегодня в мире с Турцией считаются, ее уважают.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 16 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

«Сейчас все в мире видят военную мощь Турции, ее большие успехи в области оборонной промышленности. Обеспечение в эти годы непрерывной стабильности в Турции, развитие страны являются важным условием для всего тюркского мира», - отметил глава государства.