Президент Ильхам Алиев: Армения уничтожила наше культурное наследие в Западном Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Решением советского правительства в ноябре 1920 года Западный Зангезур, являющийся нашей исторической землей, был отделен от Азербайджана и передан Армении, что стало причиной географического разделения тюркского мира. До 1991 года все азербайджанцы были насильственно изгнаны с территории нынешней Армении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 16 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре.

Как и в Карабахе и Восточном Зангезуре, Армения уничтожила наше культурное наследие, мечети, исторические памятники и на территории нынешней Армении - в Западном Азербайджане. Азербайджанская общественность неоднократно обращалась в ЮНЕСКО с просьбой направить в эту страну миссию по изучению фактов с целью мониторинга культурного наследия азербайджанского народа в нынешней Армении и ждет позитивного ответа от ЮНЕСКО», - отметил глава государства.