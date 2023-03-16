Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджана присвоены высшие специальные звания

Политика Материалы 16 марта 2023 17:34 (UTC +04:00)
Сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджана присвоены высшие специальные звания

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджана.

Согласно распоряжению, заместителю начальника Государственной миграционной службы Азербайджана Эльману Мамед оглу Алиеву присвоено высшее специальное звание государственного советника миграционной службы II класса.

Начальнику Бакинского регионального управления миграции Государственной миграционной службы Азербайджана Исламу Масум оглу Агаеву присвоено высшее специальное звание государственного советника миграционной службы III класса.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости