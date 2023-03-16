Сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджана присвоены высшие специальные звания

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной миграционной службы Азербайджана.
Согласно распоряжению, заместителю начальника Государственной миграционной службы Азербайджана Эльману Мамед оглу Алиеву присвоено высшее специальное звание государственного советника миграционной службы II класса.
Начальнику Бакинского регионального управления миграции Государственной миграционной службы Азербайджана Исламу Масум оглу Агаеву присвоено высшее специальное звание государственного советника миграционной службы III класса.