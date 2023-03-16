Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Выражаю отдельную благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за предложение о проведении чрезвычайного саммита глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал 16 марта Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите в Анкаре.

"Наша сегодняшняя встреча – это наглядное, практическое подтверждение силы нашей дружбы и сплоченности, того, что и в самые трудные моменты мы являемся друг для друга крепкой опорой" - сказал он.

Отметим, что 16 марта в Анкаре проходит внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств.

Саммит планировалось провести в Шуше, однако в связи со страшным землетрясением, произошедшим в Турции, Президент Ильхам Алиев выступил с предложением провести саммит в Анкаре с целью поддержки братской страны. После согласования с руководством других стран-участниц было принято соответствующее решение, что еще раз свидетельствует об азербайджано-турецком братстве, взаимной поддержке и уважении в тюркском мире.

Саммит, посвященный теме «Бедствие - управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь», станет платформой, на которой на самом высоком уровне будут обсуждаться вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией, вызванной землетрясением в южных и юго-восточных регионах Турции. Лидеры уделят внимание созданию в рамках Организации тюркских государств механизмов тесного многостороннего сотрудничества и координации в борьбе со стихийными бедствиями, проведут консультации относительно актуальных вызовов, с которыми сталкивается регион.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.