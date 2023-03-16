Омбудсмен распространила заявление в связи с гибелью мирных жителей в результате разрыва мины в Агдаме

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с гибелью 2 мирных жителей в Агдаме в результате разрыва мины.

Как сообщили Trend в четверг в Аппарате омбудсмена, в заявлении решительно осуждается минный террор Армении в отношении Азербайджана.

"В освобожденном от оккупации селе Юсифджанлы Агдамского района Азербайджанской Республики произошел разрыв мины, в результате которого погибли два мирных жителя. Решительно осуждаю минный террор Армении, да упокоит Всевышний души погибших. Армения в течение почти 30-летнего периода не только удерживала территории Азербайджана под оккупацией, но и массово минировала их с целью убийства мирных людей. С сожалением отмечаю, что в результате многочисленных взрывов мин, произошедших за период после освобождения наших земель от оккупации, жертвами минного террора стали в общей сложности 286 человек, 48 из них погибли. Армения не только не предоставляет нашей стране точные карты местонахождения мин, установленных ею за прошедший период, но и продолжает свои провокации, загрязняя минами освобожденные от оккупации территории, в результате чего жизни гражданских лиц и военных подвергаются серьезной опасности. Еще раз призываю мировое сообщество, в том числе международные организации, занимающиеся защитой прав человека, проявить решительную позицию в этом вопросе в целях защиты прав и свобод человека", - говорится в заявлении.