Пашинян фантазирует – МИД России опроверг ложь армянского премьера

БАКУ /Trend/ - Все обязательства России четко прописаны в трехстороннем заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Российская Федерация "взяла на себя роль гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры Карабаха".

«Мне кажется, здесь ничего не нужно ни фантазировать, ни пытаться ходить вокруг и около. Все обязательства нашей страны четко прописаны в трехстороннем заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Надо просто открыть этот документ и посмотреть какие обязательства несет на себе наша страна, а какие нет. Российские миротворцы делают все от них зависящее, чтобы не допустить эскалации и стабилизировать обстановку на земле. Оставляем на совести руководства Армении возложить ответственность на третью страну», - сказала она.